“Sahtecilik” çetesi böyle çökertildi… İşte operasyonda ele geçirilenler…

Çetenin üyelerinin sahte evrakları ve sahte belgeleri kargo aracılığı ile yurt içi ve yurt dışındaki alıcılarına ulaştırdıkları tespit edildi. İstanbul, Ankara, Kayseri, Bursa, Tekirdağ ve Gaziantep İlleri'nde eş zamanlı operasyon yapılan adreslerde 373 sahte pasaport, 288 sahte kimlik, beş kart basma cihazı, iki kart baskı makinesi, beş yazıcı, beş kimlik kaplama cihazı, beş kesme makinesi, iki fotokopi makinesi, iki kart okuma cihazı, beş mor ışık cihazı, iki ruhsatsız tabanca, sahte ehliyet ve sahte oturum kartları ile söz konusu sahte evrak ve sahte belgelerin yapımında kullanılan üç bilgisayar ve çok sayıda materyal ele geçirildi.