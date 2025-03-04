Sahur dönüşü gaspçıların saldırdığı genç sağlıkçı öldü

Antalya'da 1 Mart gecesi arkadaşının evinde sahur yapıp evine dönen paramedik 30 yaşındaki Hamit Aras, 4 gaspçının saldırısına uğradı. Darp edilen ve çantası gasp edilen genç, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra öldü. Yakınları, Hamit Aras'ın 2 ay önce babasını kanser nedeniyle kaybettiğini söyledi. Hamit'in evin tek çocuğu olduğunu belirten akrabası İnan Tavşan, "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. İyi kalpli bir insandı" dedi. Hamit'in bir süre önce Tavşan soyismini Aras olarak mahkeme kararıyla değiştirdiği öğrenildi. Hamit Aras için Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nda düzenlenen törende mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Arkadaşları Hamit'in iyiliksever biri olduğuna dikkat çekerek olaya tepki gösterdi.