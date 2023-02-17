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Giriş Tarihi: 18.2.2023

Sahur sayesinde kurtulduk

Sahur sayesinde kurtulduk
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlere Hatay'daki evlerinde oruç tutmak için sahura kalktıkları sırada yakalanan Şaban ve Nazife Yaman çifti, sevdiklerini geride bıraktıkları enkazdan kendi imkanlarıyla kurtuldu. Yaman çifti, Kahramanmaraş merkezli ilk depreme, merkez Antakya ilçesindeki 5 katlı 600 Evler Sitesi'nin en üst katındaki dairelerinde oruç tutmak için sahura kalktıkları esnada yakalandı. İkinci kata inmeyi başardıkları sırada çöken binanın enkazı altında kalan çift, kendi imkanlarıyla yıkıntılar arasından çıkmayı başardı. Çocuklarının yardımıyla Sakarya'ya gelen çift, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor. AA

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