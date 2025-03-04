Sahur yolunda feci kaza: 5 ölü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, önceki gece Zeynel Abidin Uçar (23) ile Müslüm Yılmaz'ın (20) kullandığı otomobiller, Birecik karayolu üzerindeki Yanaloba Mahallesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole savrulan otomobillerin sürücüleri ile araçlarda bulunan Rejber Demirkol (20) ve Ercan Yılmaz (46) olay yerinde, ağır yaralanan Adem Korkmaz ise (23) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü kaydedildi. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin, sahurda ciğer yemek için yola çıktığı öğrenildi. Öte yandan Antalya'da Atatürk Bulvarı'nda aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan ve kaldırımdaki ağaçları yerinden söktükten sonra metrelerce sürüklenip yol kenarındaki bahçede bulunan ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü, Kepez Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Yasin Turan öldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde TIR kırmızı ışıkta bekleyen otobüse, otobüs önündeki tankere, tanker de önündeki otomobile çarptı. TIR sürücüsü Mustafa Bağcı

(59) ölürken, 7 kişi de yaralandı. Hatay'da ise kontrolden çıkan TIR, yol kenarındaki seyyar satış barakasına çarparak yandı. Barakada seyyar satıcılık yapan Halil Yener (45) öldü. Ankara'da, yol kenarındaki TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü C.M. hayatını kaybetti.