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Giriş Tarihi: 14.4.2022 15:53 Son Güncelleme: 14.4.2022 16:27

Sahurda fenalaşan 15 yaşındaki Enes, kurtarılamadı

ABBAS ÇAKAR
Sahurda fenalaşan 15 yaşındaki Enes, kurtarılamadı

Kocaeli İzmit İlçesi Alikahya Mahallesinde oturan ve Yahyakaptan Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 15 yaşındaki Enes Furkan Karataş, sahurda fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmit İlçesi Alikahya Merkez Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak adresinde oturan,uzman Çavuş Fevzi Karataş ile ev hanımı Meryem Karataş'ın 2 çocuğundan biri olan Enes Furkan Karataş (15), 10 gün önce sahura kalktığı sırada istifra etmesi üzerine ailesi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye sevk edilen Karataş'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kaldırıldığı hastanede yaklaşık 10 günden bu yana hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Enes Furkan Karataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yahyakaptan Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan Enes Furkan Karataş'ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Karataş'ın cenazesi Alikahya Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körüktepe Mezarlığı'nda gözyaşları ile toprağa verildi.

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Sahurda fenalaşan 15 yaşındaki Enes, kurtarılamadı
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