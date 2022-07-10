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Giriş Tarihi: 10.7.2022

Saim Amca’dan 5 gündür haber yok

DHA
Saim Amca’dan 5 gündür haber yok
İstanbul Büyükçekmece'de kaldığı bakım merkezinin duvarından atlayarak kaçan alzheimer hastası Saim Akman (73), 5 gündür kayıp. Olay, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece'de bulunan özel yaşlı bakım merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Saim Akman bakım evinin arka tarafında bulunan duvardan atlayarak kaçtı. 5 gündür oğlu tarafından aranan baba henüz bulunamadı. Sosyal medya üzerinde ve sokaklara babasının fotoğrafını asarak babasını arayan Murat Akman, "Hayatından endişe ediyorum. Adlı Tıp'a gittim. Her yere haber saldık. Babam alzheimer hastası kendisi, ne yaptığını bilmez hal ve hareketlerini bilmez görenlerin duyanların 112 adlı acil servis numarasına aramalarını rica ediyorum. Özellikle Büyükçekmece, Güzelce, Kumburgaz'da arıyoruz. Kaldığı kurum Güzelce bölgesi. Her yere gitmiş olabilir, Silivri olabilir Avcılar olabilir" dedi.

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Saim Amca’dan 5 gündür haber yok
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