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Giriş Tarihi: 29.4.2022 11:02 Son Güncelleme: 29.4.2022 11:26

Şair Ali Erzincanlı Pozantılılarla buluştu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Şair Ali Erzincanlı Pozantılılarla buluştu

Adana’nın Pozantı Belediyesinin düzenlediği Ramazan etkinlikleri çerçevesinde sahne alan şair ve naat sanatçısı Dursun Ali Erzincanlı, Pozantılılarla buluştu.

Ramazan etkinliği kapsamında Atatürk Kültür Merkezindeki programda tasavvuf müziğinin güçlü isimlerinden Dursun Ali Erzincanlı sahne aldı. Pozantılıların yoğun ilgi gösterdiği gecede dizeleriyle Hz. Muhammed'in (S.A.V) hayatını ve sevgisini şiirlerine taşıyan Dursun Ali Erzincanlı, seslendirdiği şiirlerle katılımcıları Asr-ı Saadet'e yolculuk ettirerek katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Program sonrasında kısa bir konuşma yapan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, "Ramazan demek, paylaşmak demektir. Peygamber efendimizi anmak ve anlamak demektir. Yetimin, öksüzün başını okşayabilmek, aynı sofra etrafında toplanabilmek ve beraber olabilmek demektir. Bizler de bu doğrultuda yaptığımız programın amacı Ramazanı anlamak ve yaşamaktır. Sizlere de özellikle diyoruz ki, komşunuza sahip çıkın. Mahallenizdeki kimsesiz olan kimsesizlerin kimsesi olun, yetimin başını okşayın, ramazanı bu kardeşlikle paylaşma ruhunu en iyi şekilde geçirin istiyoruz" dedi.

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Şair Ali Erzincanlı Pozantılılarla buluştu
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