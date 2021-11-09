Şair Nurullah Genç’ten “Başarı Bedel İster” konferansı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şubesi'nin koordinesinde Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferans ve edebiyat gecesinde Şair Nurullah Genç, konferansa katılanlarla başarıya giden yolda dikkat edilmesi gereken noktaları, kendi bilgi ve tecrübelerini paylaştı.



Kendi yaşamından örnekler sunan ve hikâye kesitleri aktaran Şair Nurullah Genç'i çok sayıda öğrenci de ilgiyle takip etti. Şair Genç, insanların kendi öz tarihini ve kültürünü tanıması gerektiğinin altını çizerek başarıya giden yolda bedel ödemek gerektiğini vurguladı.



Konferansa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra Ak Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Ak Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, Kızılay Şube Başkanı Ahmet Hamdi İnan, Şanlıurfalı yerel yazarlar ve çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı.



Konferansın ardından konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Şair Prof. Dr. Nurullah Genç'in ilk konferansını dinlediğini ve çok etkilendiğini belirterek Şanlıurfalıların da istifade edebilmeleri için bir kez daha davet ettiklerini ifade ederek bu tür etkinlikleri artırarak sürdürmeyi düşünüyoruz" dedi.



AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ise "Başarı Bedel İster" konferansı için Şair Nurullah Genç'in kentte olması ve Şanlıurfalılarla buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e şükranlarımı iletiyorum" ifadelerine yer verdi.