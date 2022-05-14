Şaka ölümle getirdi! Genç kız kuzen katili oldu

Onun da temizliğini yapan yeğenim şarjörü çıkarıyor ama içinde bir mermi kalıyor. Kız çocuk silahı alıyor, şakayla kaldırırken biranda kazayla patlama oluyor. Yeğenim alnından vuruluyor ve hastanede ölüyor. Silah iyi bir şey değil. Bizim canımız yandı, kimsenin canı yanmasın ne düğünde ne de başka yerde. Bu herkese ibret olsun" diye konuştu.