Şaka yaparken katil oldu

Adana'da kuzeni ve arkadaşıyla otomobilde otururken, yanında taşıdığı tabancayı çıkartan, 19 yaşındaki Furkan Pirinci, birden silahı arka koltuktaki Fırat Bolkan'a doğrultup tetiğe bastı. Bolkan başından vuruldu; Pirinci ve kuzeni Murat Pirinci paniğe kapıldı. İkili, Bolkan'ı hastaneye bırakıp kaçtı. Fırat Bolkan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamazken, polisin güvenlik kamerasından iz sürüp yakaladığı Furkan Pirinci, "Silahın emniyetinin kapalı olduğunu sanıyordum. Pişmanım" dedi. İki kuzen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 Mart'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Serinevler Mahallesi'nde yaşandı. Kuzeni Murat Pirinci (23) ile birlikte arkadaşları Fırat Bolkan'ı (21) da yanlarına alan Furkan Pirinci, otomobilde otururken evden getirdiği ruhsatsız tabancayı çıkartıp, diğerlerine gösterdi. Furkan Pirinci, elindeki silahı bir anda arka koltukta oturan Bolkan'a doğrultup, ardından da tetiğe bastı. Kurşun, Bolkan'ın başına isabet etti.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTILAR

Silahın aniden ateş alıp, arkadaşını yaralaması sonrasında paniğe kapılan Furkan Pirinci, gaza basıp kuzeniyle birlikte Fırat Bolkan'ı, Yüreğir Devlet Hastanesi'nin Acil Servis girişine bırakıp kaçtı. Bolkan, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kamerasından yola çıkıp, önce zanlıların kullandığı otomobilin plakasını tespit etti; sonra yine güvenlik kameralarından aracın izini sürdü.

EMNİYETİ KAPALI SANDIM

Çabalar sonuç verdi; Furkan ve kuzeni Murat Pirinci, saklandıkları adreslere düzenlenen şok baskınlarda kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusunda; "Tabancanın emniyetinin kapalı olduğunu sanıyordum. Silah bir anda ateş aldı. Onu isteyerek vurmadım" savunmasını yapan Furkan Pirinci ile kuzeni, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.