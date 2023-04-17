Sakal-ı Şerif’i görenler gözyaşlarına hâkim olamadı

İlçe Müftüsü Dr. Süleyman Şahin, "Ramazan ayının son günlerinde cemaatimizin manevi duygularını canlandırmak için Sakal-ı Şerif'i ziyarete açtık. Burada cemaatimizin Resulullah'a olan özlem ve muhabbetine şahit olduk. Peygamber Efendimizin mübarek sakal-ı şerifleri manevi duygularımızı canlandırmaktadır" dedi.

Müftü Dr. Süleyman Şahin'in konuşmasından sonra, mahfuz bulunduğu sandukadan çıkarılan Sakal-ı Şerif dua ve salavatlarla kürsüye getirildi. Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmek için gelen vatandaşlar sıraya geçerek salavat getirdi, dua etti. Bazı vatandaşların duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Cami İmam Hatibi Muhammet Sarıgöz ise, "Bu güzel etkinliklerimize katkı sunan herkese teşekkür ederim" dedi.