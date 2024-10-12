Şakalaştığı arkadaşı ağlayarak babasına gitti: Öfkelenen adam 13 yaşındaki öğrenciyi darp etti!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 13 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi S.K., sınıf arkadaşının babası tarafından sokak ortasında dövüldü. Yaşananlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İşte haberin detayları…
Olay, dün İpekyolu Caddesi Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi.
15 Temmuz Ortaokulu öğrencisi S.K., okuldan çıkıp evine giderken, caddede kız sınıf arkadaşının babasıyla karşılaştı.
Tarafların kısa süre konuşmasının ardından, S.K.'ye, arkadaşının babası tokat attı. Öğrenci, araya giren çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yaşananlar, yakındaki iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
S.K.'nin, sınıf arkadaşı ile şakalaşması ve arkadaşının da ağlayarak durumu babasına söylemesi nedeniyle darp olayının gerçekleştiği belirtilirken, yetkililer ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.
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ARKADAŞINA GÖNDER
Şakalaştığı arkadaşı ağlayarak babasına gitti: Öfkelenen adam 13 yaşındaki öğrenciyi darp etti!