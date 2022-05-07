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Giriş Tarihi: 8.5.2022

Şakalaştığı arkadaşını tüfekle alnından vurdu

Şakalaştığı arkadaşını tüfekle alnından vurdu
MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde, bir mermer ocağında işçi olarak çalışan Ahmet Çalışkan (21), iş arkadaşı Abdullah Darakcı (36) ile ortak arkadaşları çoban E.D.'nin kulübesine gitti. İddiaya göre, Darakcı, burada E.D.'ye ait pompalı tüfeği alıp, şaka amacıyla Çalışkan'a doğrulttu. İki arkadaş, birbirleriyle 'Vurursun', 'Vuramazsın' diyerek şakalaşırken, Darakcı bir anda tetiğe dokununca tüfek ateş aldı. Alnından vurulan Çalışkan, kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Adliyeye sevk edilen Abdullah Darakcı tutuklandı, E.D. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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Şakalaştığı arkadaşını tüfekle alnından vurdu
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