Haberler Yaşam Haberleri Sakallı Sandviç tarifi: Sakalı Sandviç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 8.12.2021 01:44 Son Güncelleme: 8.12.2021 01:44

Sakallı Sandviç tarifi: Sakalı Sandviç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Sakallı Sandviç tarifi: Sakalı Sandviç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından yapılması istenen sakallı sandviç gündeme geldi. Evde kendisi de hazırlamak isteyenler sakallı sandviç tarifine ilişkin detayları merak ederek Sakalı Sandviç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusuna cevap aramaya başladı. İşte o tarif.

Sakallı sandviç tarifi merak konusu olarak "Sakalı Sandviç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

SAKALI SANDVİÇ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

Hamuru İçin:

  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı su
  • 1 adet yumurta beyazı(sarısı üstüne)
  • 1 paket instant maya
  • ¼ su bardağı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 5-6 su bardağı un (aldığı kadar)
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı süt

İç harcı için:

  • 200 gram krem peynir
  • ½ su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • ½ demet maydanoz (ya da dereotu)

SAKALLI POĞAÇA TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Kullandığınız unun yoğunluğuna göre miktarını 1/2 su bardağı kadar azaltıp arttırabilirsiniz. Unu, yavaş yavaş ve hamur toparlanana kadar eklemeye özen gösterin. Hamuru oda sıcaklığında dinlendirin.

SAKALLI POĞAÇA TARİFİ NASIL YAPILIR?

  1. Hamuru için; un ve tuz hariç tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alın ve şeker eriyene kadar karıştırın.
  2. Yavaş yavaş unu ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamur kıvam almaya başladığında un eklemeyi bırakın. Unlanmış mutfak tezgahı üzerine aldığınız hamuru, mayanın aktive olması için bastırarak özleşene kadar yoğurun.
  3. Kulak memesi kıvamında ele yapışmayan bir hamur elde ettiğiniz zaman üzerine temiz bir mutfak beziyle ya da streç filmle kapatın. Hazırladığınız hamuru oda ısısında 30 dakika kadar dinlendirin.
  4. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp tezgah üzerinde yuvarlayın, kenar kısımlarını hafifçe uzatıp şekil verin.
  5. Yağlı kağıt serili fırın tepsisi üzerine aralıklı olarak yerleştirin.
  6. Yumurta sarısını sütle çırptıktan sonra hamurların üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirin.
  7. Fırından çıkan poğaçaları kısa bir süre dinlendirdikten sonra orta kısımlarından uzunlamasına kesin.
  8. İç harcı hazırlamak için; labne peynirini küçük bir kapta karıştırın. Maydanozu incecik kıyın. Uzun ince parçalar halinde rendelenmiş kaşar peynirini bir tabağa alın. Poğaçaların içini yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar labne peyniriyle doldurun ve ağzını da hafifçe peynire bulayın.
  9. Labneli iç harçla doldurduğunuz poğaçaları rendelenmiş kaşar peynirine ve kıyılmış maydanoza batırın.

Afiyet olsun

KAYNAK: acunn.com

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın gram fiyatı YENİ REKORUNU KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 7 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu...
Son dakika haberi! Asgari ücret zammı için önemli açıklamalar: 2022 asgari ücret zam toplantısı yapıldı
SON DAKİKA | Memur maaşları ek zam ile artacak! Bakanlık açıkladı: 3600 ek gösterge vaat olmaktan çıktı!
Son dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kabusu sona erdi! Tarihin en kötü sezonu...
Son dakika: Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Asgari ücret, fahiş fiyatlar ve salgında son durum...
Bakan Dönmez duyurdu! Elektrik faturalarında kademeli tarife dönemi başlıyor
Yerli ve milli teknolojilerimiz sahne aldı! Katar Emiri Al Sani, Hürjet ve Gökbey'i yakından inceledi
Son dakika: Biden-Putin zirvesi sona erdi! Beyaz Saray'dan ilk açıklama... ABD'den Rusya'ya yaptırım tehdidi
İran Cumhurbaşkanı Reisi, DEAŞ'ı kuran ülkeyi açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakallı Sandviç tarifi: Sakalı Sandviç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA