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Giriş Tarihi: 25.9.2022 14:44

Sakar Şakir filmi ne zaman kaç yılında çekildi? Kemal Sunal efsanelerinden Sakar Şakir konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan Sakar Şakir filmi konusu, oyuncuları, çekildiği yıl gibi birçok konuda gündeme geliyor. Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı 1977 yapımı bir Türk komedi filmi izleyenlerine nostalji keyfi sunacak. Bu noktada ise “Sakar Şakir konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman kaç yılında çekildi?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Sakar Şakir filmine dair detaylar.

Sakar Şakir filmi ne zaman kaç yılında çekildi? Kemal Sunal efsanelerinden Sakar Şakir konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sakar Şakir filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Kemal Sunal'ın efsaneleri arasında yer alan yapım Pazar akşamında izleyenlerine keyifli anlar sunacak. Bu noktada ise "Sakar Şakir konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman kaç yılında çekildi?" soruları yanıt arıyor. Sakar Şakir bu akşam Show Tv'de izleyenlerini bekliyor olacak.

SAKAR ŞAKİR KONUSU

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardırop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.

Sakar Şakir, yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı 1977 yapımı bir Türk komedi filmidir.

SAKAR ŞAKİR OYUNCULARI

Kemal Sunal - Şakir - Hasan Titiz

Ali Şen - Hacı Şen

Adile Naşit - Fatma Şen

Ünal Gürel - Gardırop Fuat

Macit Flordun - Marmara Kazım

Necdet Yakın - Lüfer

Atilla Ergün - Şükrü

Kamer Sadık - Sabri

Hakkı Kıvanç - Çaycı

Ayfer Feray - Sevda

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Sakar Şakir filmi ne zaman kaç yılında çekildi? Kemal Sunal efsanelerinden Sakar Şakir konusu nedir, oyuncuları kimler?
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