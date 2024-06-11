Sakarya ihracatta rekor kırdı

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan firmaların faaliyetlerini yürüttükleri illerden gerçekleştirdikleri ihracatı temel alan "Faaliyet İllerine Göre İhracat" rakamlarına göre Sakarya, Mayıs ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 27, geçtiğimiz Mart ayına oranla yüzde 25 yükselişle 1 milyar 9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracat Sakarya'nın en yüksek aylık ihracatı oldu ve rekor kırıldı. Yüzdesel anlamda Sakarya 81 il arasında lider, dolar bazında en çok artış gösteren 4'üncü il oldu. Sakarya Mayıs ayında, en çok ihracat yapan 6. il olarak toplam ülke ihracatına yüzde 4.7 oranında katkı sundu. Dış ticaret rakamlarını değerlendiren SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, "Sakarya'mız üretim için gerekli tüm dinamikleri bünyesinde barındıran bir il. Barındırdığı potansiyel en doğru şekilde kullanıldığında olumlu sonuçlar vermesi de çok normal. Ülke ihracatı içinde yıllardır ilk 10'dayız ve yükselişimiz durmadan devam ediyor" dedi.