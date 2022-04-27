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Giriş Tarihi: 28.4.2022

Sakarya müdürünü uğurladı

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Sakarya müdürünü uğurladı

Kardeşinin mal paylaşımı ve para yüzünden öldürdüğü Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar için Sakarya’da tören düzenlendi. Mesai arkadaşları ve kızı törende gözyaşlarını tutamadı

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar (49) geçen Pazartesi günü mesaisinin ardından kurumdan ayrılırken, husumetli olduğu kardeşiyle karşılaştı. Abdulvahit Uygar ile kardeşi Mehmet Zülküf Uygar (47) arasında tartışma çıktı. Uygar pompalı tüfekle ateş ederek Abdulvahit Uygar'ı vurdu. Hastaneye kaldırılan Abdulvahit Uygar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Mehmet Zülküf Uygar TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde aracının durdurulması sonucu yakalandı. Ekipler, araçta Mehmet Zülküf Uygar'ın yanında bulunan 5 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı. Yabancı uyrukluların, Uygar'ın kaçmasına yardımcı oldukları öne sürüldü. Gözaltına alınan zanlı ve yabancı uyruklu 5 kişi Sakarya'ya getirildi. Ağabey katili olan Uygar İfadesinde "İş çıkışında görüştüm. Ancak bana ters cevaplar verince sinirlendim. Tüfekle ateş ettim. Amacım öldürmek değildi" dedi. Abdulvahit Uygar ile işşiz olduğu bildirilen kardeşi arasında uzun süredir mal paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar olduğu, mahkemenin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca, Abdulvahit Uygar'ın kardeşinin kendisini tehdit ettiği iddiasıyla daha önce savcılığa başvuruda bulunduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.

KURUM ÖNÜNDE TÖREN
Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar için çalıştığı kurumun önünde tören düzenlendi. Tören sırasında gözyaşlarına hakim olamayan mesai arkadaşları "O bizim müdürümüz değil ağabeyimiz gibiydi" dedi. Törende Uygar'ın kızı zor teskin edildi. Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından evine götürülen evli ve 3 çocuk babası Uygar'ın cenazesi, defnedilmek üzere eşinin memleketi Hatay'a gönderildi.

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Sakarya müdürünü uğurladı
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