Haberler Yaşam Haberleri Sakarya polisi o şüpheliyi gözaltına aldı
Giriş Tarihi: 12.7.2023 14:18 Son Güncelleme: 12.7.2023 14:21

Sakarya polisi o şüpheliyi gözaltına aldı

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özer'in makamında mahkemelik olduğu iş insanıyla barışmak için gelen ve bir anda silahını ateşleyen şüpheli düzenlenen baskınla yakalandı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Sakarya polisi o şüpheliyi gözaltına aldı

Sapanca Teleferik A.Ş. yönetim kurulu üyesi Burhan Ö. ile iddiaya göre tehdit ve hakaretten mahkemelik olan Erşah Ö.'yü barıştırmak için Sapanca Belediyesi Başkanı Özcan Özer araya girmişti. Sapanca Belediye Başkanı Özer'in makamına barışmak için gelen taraflardan Erşah Ö. iddiaya göre bir anda silahı çekip ateş açarak iş insanı Burhan Ö'yi bacağından vurmuştu.

Yaşanan silahlı saldırı sonrasında Burhan Ö. hastanelik olurken, Erşah Ö. ise sırra kadem bastı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri firari saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen Erşah Ö. Sakarya polisi tarafından yapılan çalışmayla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli emniyette sorguya alındı. Şüphelinin bugün Sapanca Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

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Sakarya polisi o şüpheliyi gözaltına aldı
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