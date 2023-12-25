Sakarya Sapanca’da korkunç görüntü! Eski ortak gözaltında...

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü koltuğunda oturan kişinin başından silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polisin incelemesinde de ölenin Selahattin Dayıcık olduğu tespit edildi. Selahattin Dayıcık'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.