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Giriş Tarihi: 25.12.2023 11:05 Son Güncelleme: 25.12.2023 11:05

Sakarya Sapanca'da korkunç görüntü! Eski ortak gözaltında...

Sakarya Sapanca'da Selahattin Dayıcık, cadde üzerinde kamyonetinin içerisinde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri, bir dönem ortak iş yaptığı Furkan B.'yi, olayın şüphelisi olarak gözaltına aldı.

DHA
Sakarya Sapanca’da korkunç görüntü! Eski ortak gözaltında...

Olay, gece saatlerinde Sapanca ilçesine bağlı Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki 01 BF 637 plakalı kamyonetin içerisinde hareketsiz duran sürücüyü gören vatandaşlar, polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü koltuğunda oturan kişinin başından silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polisin incelemesinde de ölenin Selahattin Dayıcık olduğu tespit edildi. Selahattin Dayıcık'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin çalışmasıyla olayı gerçekleştirenin Dayıcık'ın bir dönem ortak iş yaptığı Furkan B., olduğu tespit edildi. Furkan B. polis tarafından gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Sakarya Sapanca'da korkunç görüntü! Eski ortak gözaltında...
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