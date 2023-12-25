Sakarya Sapanca’da korkunç görüntü! Eski ortak gözaltında...

Olay, gece saatlerinde Sapanca ilçesine bağlı Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki 01 BF 637 plakalı kamyonetin içerisinde hareketsiz duran sürücüyü gören vatandaşlar, polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü koltuğunda oturan kişinin başından silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polisin incelemesinde de ölenin Selahattin Dayıcık olduğu tespit edildi. Selahattin Dayıcık'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.