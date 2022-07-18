Sakarya Şehidini dualarla uğurladı

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla gece saatlerinde Cengiz Topel Havaalanı'na getirilen Şehit Teğmen Civelek için bugün memleketi Karasu'da askeri tören düzenledi. 30 yaşında ve 7 kardeş olan Şehit Ömer Faruk Civelek'in annesi Ayşe Civelek, babası Hakkı Civelek ve kardeşleri Türk Bayrağı'na sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Karasu'daki askeri töreni Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili M. Levent Bülbül, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, protokol üyeleri, ailesi yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından cenaze nakil aracına taşındı. Askeri tören eşliğinde Gölköprü Aile Kabristanlığı'na getirilen şehit Ömer Faruk Civelek dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında şehidin yakınları gözyaşı döktü.