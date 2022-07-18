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Giriş Tarihi: 18.7.2022 15:12 Son Güncelleme: 18.7.2022 15:46

Sakarya Şehidini dualarla uğurladı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında şehit düşen Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, memleketi Sakarya’nın Karasu İlçesi’nde son yolculuğuna uğurlandı.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Sakarya Şehidini dualarla uğurladı

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla gece saatlerinde Cengiz Topel Havaalanı'na getirilen Şehit Teğmen Civelek için bugün memleketi Karasu'da askeri tören düzenledi. 30 yaşında ve 7 kardeş olan Şehit Ömer Faruk Civelek'in annesi Ayşe Civelek, babası Hakkı Civelek ve kardeşleri Türk Bayrağı'na sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Karasu'daki askeri töreni Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili M. Levent Bülbül, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, protokol üyeleri, ailesi yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından cenaze nakil aracına taşındı. Askeri tören eşliğinde Gölköprü Aile Kabristanlığı'na getirilen şehit Ömer Faruk Civelek dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında şehidin yakınları gözyaşı döktü.

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Sakarya Şehidini dualarla uğurladı
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