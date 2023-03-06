Haberler Yaşam Haberleri Sakarya tarımı için çok güzel bir haber
Giriş Tarihi: 7.3.2023

Sakarya tarımı için çok güzel bir haber

Sakarya tarımı için çok güzel bir haber
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde son kuraklık haritalarını yayımlamıştı. Standart Yağış İndeksi (SPI) metoduna göre hazırlanan 3 aylık haritada Sakarya'yı da çevreleyen 15 ilde görülen olağanüstü kuraklık durumu dikkat çekti. Bu çerçevede tarım şehri olarak bilinen Sakarya'da da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava şartlarının tarım alan ve ürünleri üzerindeki etkisine ilişkin Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Taki Demir açıklamalarda bulundu. Yağış düzenin tarıma etkisinden söz eden ve Sakarya özelinde bakıldığı zaman endişeye gerek duyulmadığını belirten Demir, doğru su tüketimiyle tarımda kuraklığı en aza indirmenin önemine değindi. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Bilgin'den flaş EYT ve geçici işçi düzenlemesi açıklaması
Diyanet ile Şükür namazı adım adım kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Depremzedelere yeni destek: Borçlar siliniyor
Aday belli oldu, kriz bitmedi: 5 lider akşam yemeğine kaldı, Akşener sofraya oturmadı
Tevbe Suresi Son İki Ayeti Okunuşu - Tevbe Suresi 128. Ve 129. Son 2 Ayeti Anlamı Meali Nedir?
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan seçim kararını açıkladı! 14 Mayıs vurgusu: Tek gündemimiz deprem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Altılı Koalisyon'un 'gizli' ortağı HDP'den Kılıçdaroğlu'na destek! Demirtaş'tan çağrı
Tevbe Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - Tevbe Suresi Okunuşu Ve Konusu
Yeni formülün akıl hocası firari FETÖ’cü çıktı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya tarımı için çok güzel bir haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA