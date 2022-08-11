Haberler Yaşam Haberleri Sakarya ve Kocaeli sahillerinde denize girmek yasaklandı
Giriş Tarihi: 11.8.2022 10:50

Sakarya ve Kocaeli sahillerinde denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleri ile Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denize girilmesine izin verilmiyor.

AA
Sakarya ve Kocaeli sahillerinde denize girmek yasaklandı

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçedeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Öte yandan Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte bugün kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek, "Sevgili kardeşlerim, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım. Dere yataklarına yaklaşmayalım. Valiliğimizin koordinasyonunda, her türlü tedbir alınmış bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

SAKARYA

Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine izin vermiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı
SON DAKİKA HABERİ: PKK'lı teröristlerden kan donduran Başbağlar itirafları! Bölücü hainler vahşeti anlattı
SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geldi: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL oldu?
SON DAKİKA: Meteoroloji ve AFAD'dan kritik hava durumu uyarısı! Turuncu alarm...
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 3 önemli talimat; Bu sorunlar çözülecek
Ağrı'da öldürülen terörist için HDP'den taziye töreni
SON DAKİKA HABERİ: Tatil dönüşü katliam! Bir aile yok oldu
Afet sonrası Türkiye farkı! Almanya sel izini silemedi! İntiharlar peş peşe geldi
'Nostalji Kraliçesi' Muazzez Ersoy'a 63. yaş gününde dudak uçuklatan hediye! Değeri 180 bin euro!
Eğitimde yeni dönem: Kariyer yapan öğretmene 2 ile 4 bin lirayı aşan ek maaş
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya ve Kocaeli sahillerinde denize girmek yasaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA