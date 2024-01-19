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Giriş Tarihi: 20.1.2024

Sakarya’da aile faciası

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Sakarya’da aile faciası
Sakarya'da eşiyle boşanma aşamasında olan komiser, eşi ve kızını öldürüp, annesini silaha yaraladıktan sonra intihar etti. Olay Sakarya'nın Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görev yapan İlker Tarık Ünal (50), boşanma aşamasında olduğu eşi 45 yaşındaki Nesrin Ünal ile görüşmek için evlerinde buluştu. Çift arasında yaşanan tartışma sonrasında cinnet geçiren komiser Ünal, kızı Ayşegül Oğuz (31), eşi Nesrin Ünal (46) ve kendi annesi Ayişe Ünal'ı (78) silahla vurduktan sonra intihar etti. Olayda komiser ve kızı olay yerinde, eşi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan komiserin annesinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olaya ilişkin başlatılan tahkikat sürüyor.

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Sakarya’da aile faciası
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