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Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:05 Son Güncelleme: 16.12.2022 17:09

Sakarya'da baba vahşeti: Tartıştığı oğlunu bıçakladı! 5 kişi gözaltında!

Sakarya Arifiye'de tartıştığı babası A.T. tarafından bıçaklanan Kerim T. (34), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. A.T. ise gözaltına alındı...

DHA
Sakarya’da baba vahşeti: Tartıştığı oğlunu bıçakladı! 5 kişi gözaltında!

Kanlı olay, gece Arifiye'ye bağlı Karaaptiler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kerim T., eve alkollü olarak geldi. Kapının önünde Kerim T. ile anne ve babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba A.T., oğlunu bıçakladı. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Kerim T.'yi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kerim T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis soruşturma kapsamında 5 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan inceleme ve alınan ifadeler doğrultusunda Kerim T.'nin yaralanması sonrası yaklaşık bir saat evde durduğu, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan baba A.T., anne F.T., kız kardeş B.T., erkek kardeş K.T. ve K.T.'nin eşi B.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Sakarya'da baba vahşeti: Tartıştığı oğlunu bıçakladı! 5 kişi gözaltında!
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