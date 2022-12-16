Sakarya’da baba vahşeti: Tartıştığı oğlunu bıçakladı! 5 kişi gözaltında!

Kerim T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis soruşturma kapsamında 5 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan inceleme ve alınan ifadeler doğrultusunda Kerim T.'nin yaralanması sonrası yaklaşık bir saat evde durduğu, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildiği öğrenildi.