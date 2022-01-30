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Giriş Tarihi: 30.1.2022 13:14

Sakarya'da dehşet! Güvenlik görevlisi 3 kişiyi vurdu!

DHA
Sakarya’da dehşet! Güvenlik görevlisi 3 kişiyi vurdu!

Sakarya Adapazarı'nda korkunç bir olay yaşandı. Güvenlik görevlisi, bara girmeye çalışan 3 kişiyi tabancayla yaraladı. İşte haberin detayları...

Kanlı olay, dün gece Adapazarı ilçesi, Şirinevler Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir barda meydana geldi. İddiaya göre, A.H. (41), E.H. (38) ve Y.A. (40) bara girmek istediği sırada kapıda duran güvenlik görevlisi engel oldu. Güvenlik görevlisi, tartıştığı 3 kişiyi tabancası ile vurup kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan güvenlik görevlisini yakalamak için çalışma başlattı.

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Mecdelli
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Sakarya'da dehşet! Güvenlik görevlisi 3 kişiyi vurdu!
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