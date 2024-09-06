Sakarya’da dehşet! İş merkezindeki genç kadını silahla başından vurup kaçtı

Dehşet veren olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Orta Mahalle Kökçü Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş merkezi içerisinde bulunan dairede 35 yaşındaki Sehle Gündüz isimli kadın başından vurulmuş halde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, bölgede silah sesinin duyulmasının ardından bir kişinin iş merkezinden kaçtığı öğrenildi.,

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay Yeri İnceleme ekipleri kadının vurulduğu dairede geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi.

Kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ekipler olayın ardından iş merkezinden koşarak uzaklaşan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.