Sakarya’da elleri ayakları bağlı ve gömülü kadın cesedi bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi'nde bulunan TOKİ konutları mevkiinde bir site için temel kazı çalışması başlatıldı. Aynı zamanda Karasu ile Kocaali ilçelerini bağlayan karayolu kenarındaki temel kazısında kepçe operatörü naylon poşeti fark etti. Kazı durduran operatör naylon poşet içindeki cesedi görünce durumu 112 Acil servis komuta merkezine bildirdi.

Bu ihbarla birlikte bölgeye Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme (OYİ), Asayiş ekipleri ile olay yerinin ilçeler arası karayolu olması nedeniyle trafik ekipleri sevk edildi. Çevre emniyetini alan polis durumu Cumhuriyet Savcısı'na bildirdi. Olay yerinde savcının talimatıyla birlikte yapılan ilk incelemede 35-40 yaşlarında bir kadına ait olduğu belirlendi. OYİ ekipleri ise kimlik tespiti için cesetten parmak izlerini aldı.

İnşaat kazısı sırasında toprağa gömülü olarak bulunan kadın cesedinin kime ait olduğunun espiti için polis bölgede son aylarda gelen kayıp başvurularını da inceleme alırken, elleri ayakları bağlı olan kadın cesedi ilk etapta hastane morguna kaldırıldı. Morgdaki ilk inceleme sonrasında ceset kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Elleri ayakları bağlı olan cesedin naylon torba içine konma sebebinin kokmaması için olduğu düşünülürken, cesedin yaklaşık 2 aylık önce gömüldüğü tahmin ediliyor. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.