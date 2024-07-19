Sakarya’da evlat dehşeti: Babasını silahla vurarak öldürdü

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Göl Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki apartmanın 3. katındaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan M.S.Ç. (36), henüz bilinmeyen bir sebeple babası Cemalettin Çınar'ı (71) tabanca ile vurdu. Silah sesini duyanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Cemalettin Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. M.S.Ç. eve gelen polis ekiplerine teslim oldu. Polis suç aleti tabanca da el koydu.SABAH