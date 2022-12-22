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Giriş Tarihi: 23.12.2022

Sakarya’da fahiş fiyatlara ceza yağdı

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Sakarya’da fahiş fiyatlara ceza yağdı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri marketlerde raf-kasa farkı, son kullanma tarihi denetimini aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler bir yılda 2 bin 680 iş yerini denetledi. Kurallara aykırı hareket eden, fahiş fiyat uygulayan, raf-kasa farkı olan 544 işletmeye yasal işlem uygulandı. Ayrıca haksız rekabete neden olan ve sağlıklı koşullarda tüketime ürün sevk eden seyyar satıcılara yönelik yapılan demetinde bin 158 satıcıya müdahale edildi ve 344 yaptırım tutanağı düzenlendi.

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Sakarya’da fahiş fiyatlara ceza yağdı
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