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Giriş Tarihi: 8.2.2023 02:24

Sakarya'da falçatalı ve silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden 1'i öldü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan falçatalı ve silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA
Sakarya’da falçatalı ve silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden 1’i öldü

Yaklaşık 7 ay önce evi terk eden karısı H.T. ile erkek arkadaşı B.A'ya Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaşan ve ikiliye falçatayla saldıran Enver Tuna, B.A'nın silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Yaralanan eşi H.T. ile kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi'nden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tuna, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, yaklaşık 7 ay önce evi terk eden karısı H.T. ile erkek arkadaşı B.A'nın Geyve'de olduğunu öğrenen Enver Tuna, dün Ankara'dan ilçeye gelmişti. Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştığı ikiliye falçatayla saldıran E.T'ye silahla ateş eden B.A. olay yerinden kaçmıştı.

Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.T. ve karısı H.T, ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kısa süre sonra polise teslim olan yaralı B.A. ise Pamukova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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Sakarya'da falçatalı ve silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden 1'i öldü
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