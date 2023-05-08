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Giriş Tarihi: 8.5.2023 20:48

Sakarya'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

AA
Sakarya’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

D-100 kara yolu Kızılcıkorman mevkisindeki kontrolsüz kavşakta manevra yapan Suriye uyruklu Muhammed Halil'in (25) kullandığı 34 DIR 316 plakalı otomobille Kudret Tabanlı idaresindeki 54 HL 354 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu durağına çarparak yola kenarına devrilen otomobilin sürücüsü Halil, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, sürücü Tabanlı ile diğer araçtaki Suriye uyruklu Şadi Esad (32) ve ismi öğrenilemeyen kişiyi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Esad ve ismi öğrenilemeyen yolcunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Sakarya'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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