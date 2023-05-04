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Giriş Tarihi: 4.5.2023 01:40

Sakarya'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

İHA
Sakarya’da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

D-140 kara yolu Balbalı Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Kuzuluk Mahallesi mevkiine seyir halinde olan N.Ç. idaresindeki 54 AHV 002 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen 54 EL 900 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken otomobillerde bulunan İ.T., B.T. M.Y. N.Ç. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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Sakarya'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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