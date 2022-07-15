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Giriş Tarihi: 15.7.2022 18:51

Sakarya'da feci kaza! Otomobil ve panelvan kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Sakarya'da otomobil ile panelvan aracının kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Sakarya’da feci kaza! Otomobil ve panelvan kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Sakarya'daki korkunç kaza, öğle saatlerinde Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi.

8 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Ömer C. (30) idaresindeki 34 CJY 924 plakalı Honda marka otomobil, sola dönmek istediği sırada karşı yönden gelen Halil G. (27) yönetimindeki 34 VA 0452 plakalı Mercedes marka panelvan araçla çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan 8 kişi yaralandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yaralılar Sapanca Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Sakarya'da feci kaza! Otomobil ve panelvan kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
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