Sakarya’da feci kaza! Otomobil ve panelvan kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yaralılar Sapanca Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.