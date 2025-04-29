Sakarya’da feci olay! Çöp kamyonu 70 yaşındaki yaşlı adamı ezdi

Feci olay, Karasu'nun Yalı Mahallesi'ndeki Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu Belediyesi'ne bağlı temizlik işlerinde görevli çöp kamyonu, cadde üzerindeki bir marketten çıktıktan sonra evine dönmek isteyen 70 yaşındaki Hasan Topaslan'ı ezdi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde, 70 yaşındaki yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, savcılık tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Topaslan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.