Sakarya’da feci olay! Yol kenarına tuvaletini yapmak istedi, dere yatağına düşerek öldü

10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Aracından inen Yavuzer, tuvalet ihtiyacını gidermek istediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye yatağına düştü. Yakınları haber alamadıkları Yavuzer'i aramak için yola çıktıklarında önce yol kenarındaki aracını buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra da Yavuzer'i dere yatağında hareketsiz şekilde gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Yavuzer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.