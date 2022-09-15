Sakarya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Serdivan ilçesi, Arabacıalanı Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflardan biri yanında bulunan silahla kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı.