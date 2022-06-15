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Giriş Tarihi: 15.6.2022 09:54

Sakarya'da iki grup arasında tüfekli kavga: 4 yaralı

İHA
Sakarya’da iki grup arasında tüfekli kavga: 4 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan tüfekli kavgada 4 kişi yaralandı. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Adapazarı ilçesinde Karaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, hafta sonu gerçekleşen düğünde tartışma yaşayan iki grup, gece saatlerinde tekrardan karşılaşınca tartışma başladı.

4 KİŞİ YARALANDI

Yerini kavgaya bırakan olayda bir kişi yanında bulunan tüfekle ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalarla M.E., H.E., S.O. ve S.O. isimli şahıslar yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Sakarya'da iki grup arasında tüfekli kavga: 4 yaralı
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