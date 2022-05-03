Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya'daki kaza, Karasu-Kaynarca D014 duble karayolunda meydana geldi.
ARAÇLARDAN BİRİ TERS DÖNDÜ
Edinilen bilgiye göre sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 DZ 3190 plakalı otomobil ile 54 BK 257 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan biri ters döndü.
4 KİŞİ YARALANDI
Toplam 4 kişinin yaralandığı kaza için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.