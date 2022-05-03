Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya'daki kaza, Karasu-Kaynarca D014 duble karayolunda meydana geldi.

ARAÇLARDAN BİRİ TERS DÖNDÜ

Edinilen bilgiye göre sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 DZ 3190 plakalı otomobil ile 54 BK 257 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan biri ters döndü.