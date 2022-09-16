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Giriş Tarihi: 16.9.2022 13:41

Sakarya'da İranlı çiftin öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde geçen yıl boş arazide cesetleri bulunan karı kocayı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İran uyruklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

AA
Sakarya’da İranlı çiftin öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, İranlı maktullerden Asieh Shariatpour'un kardeşi Ali Shariatpour ve avukatı hazır bulundu.

Fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı belirtilen sanık A.M. ise duruşmaya katılmadı. Kimlik tespitinin ardından gelen belgeler ile sanık avukatının davadan çekildiği zapta geçirildi. Maktul Mohammad Hossein Zamani'nin avukatı olduğunu ifade eden İranlı da davaya katılma talebinde bulundu.

Tercüman aracılığıyla söz verilen Asieh Shariatpour'un kardeşi, olay tarihinden önce sanık ve eşinin, Türkiye'de emlak projeleri olduğunu öne sürerek, ablasını buraya gelmeye ikna ettiklerini anlattı.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine ablasının öldürülmesine ilişkin görgü tanıklığının bulunmadığı ve dava yoluyla malumat sahibi olduğunu belirten Shariatpour, ancak olay tarihinden sonra sanık ile görüşmelerinde, kardeşi ve eniştesinin Kanada'da yaşadıklarını söylemesi nedeniyle kendisinde bu kanaati uyandırdığını söyledi.

Ali Shariatpour'un avukatı, sanık ifadelerinin ardından beyanda bulunacaklarını dile getirerek, A.M'nin tutukluluk halinin devamı ve davaya katılma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, bir dahaki celse sanığın hazır edilmesi ve sağlık durumu hakkında bilgi verilmesi için ilgili ceza infaz kurumuna müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.

Ali Shariatpour'un davaya katılma talebini kabul eden heyet, maktul Zamani için belge sunan İran uyruklu kişinin, usulüne uygun vekalet vermediği gerekçesiyle davalara katılma ve takip talebini reddetti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 23 Aralık'a erteledi.

SÜREÇ

Sapanca'da 1 Temmuz 2021'de İran uyruklu Mohammad Hossein Zamani Alavijeh ve eşi Asieh Shariatpour'un cesetlerinin boş arazide parçalanmış bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinin yanındaki konaklama işletmesinde çift ile kaydı bulunan şüpheli A.M. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Çiftin İstanbul'da öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak ilçeye getirildiği belirlenen soruşturma kapsamında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 28 sayfalık iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Cinayetin A.M, P.M, R.Ş, H.B. ve M.G. tarafından vahşi duygularla iştirak iradesiyle işlendiği kaydedilen iddianamede, A.M'nin "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, şüpheli olarak yer alan İran uyruklular P.M, R.Ş, H.B. ve M.G'nin dava dosyasından ayrıldığı ve Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenilmişti.

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Sakarya'da İranlı çiftin öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı
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