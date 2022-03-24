Sakarya’da kahreden olay: Sportif direktör öldü!

Feci kaza sabah saatlerinde, Hendek TEM Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. Numan Cengiz idaresindeki 54 ABT 440 plakalı otomobile dönüş yaptığı sırada, arkadan gelen Nuh Ramazan Kavak idaresindeki 42 DF 823 plakalı TIR yandan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.
Hasar gören otomobilde sıkışan Numan Cengiz ve Hülya Cengiz itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibi Numan Cengiz'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan eşi Hülya Cengiz ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
TFF 3. Lig takımlarından Hendekspor'un sportif direktörü olan Numan Cengiz'in cenazesi Hendek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.