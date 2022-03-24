Sakarya’da kahreden olay: Sportif direktör öldü!

Hasar gören otomobilde sıkışan Numan Cengiz ve Hülya Cengiz itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibi Numan Cengiz'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan eşi Hülya Cengiz ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TFF 3. Lig takımlarından Hendekspor'un sportif direktörü olan Numan Cengiz'in cenazesi Hendek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.