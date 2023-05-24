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Giriş Tarihi: 24.5.2023 15:01 Son Güncelleme: 24.5.2023 15:13

Sakarya'da kasapta kanlı gün

Sakarya'nın Serdivan Arabacıalanı Mahallesi eski Kazımpaşa Caddesi üzerindeki kasap meydana gelen olayda bir kişi öldürüldü. Öldürülen kişinin 2012’da başka birini çete anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Sakarya’da kasapta kanlı gün

Sakarya Serdivan İlçesi Arabacıalanı Mahallesi eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kasapta meydana gelen olayda aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu ileri sürülen iş yeri sahibi Serkan H. ile kasaba gelen Serkan Canbaz arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Tansiyonun çıktığı o anda iddiaya göre Serkan H., yanında bulunan silah ile Serkan Canbaz'a ateş açtı.

Silahla yaralanan Serkan Canbaz kanlar içerisinde yerde kalırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Serkan Canbaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti. Yaşanan kanlı olay sonrasında iş yeri sahibi Serkan H.'nin polis merkezine giderek teslim oldu. Silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybeden Serkan Canbaz'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine sevk edildi. Kasap Serkan H. ise emniyetteki ifadesenin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2012'DE NE OLMUŞTU?

Kanlı cinayete kurban giden Serkan Canbaz'ın 26 Kasım 2012 tarihinde çete üyesi olan arkadaşını öldürdüğü öğrenildi. 2012 yılındaki cinayet Adapazarı Yenikent Bölgesi Korucuk Mahallesi 1712 nolu ada da meydana geldi. Saat 07.00 sıralarında Camili Mahallesi'ndeki olayda 29 yaşındaki Sercan Cebeci alacağını istemek için 39 yaşındaki Serkan Canbaz'ın evine gitti. İkili arasında alacak verecek nedeniyle çıkan tartışma sırasında Serkan Canbaz 7.65 çapındaki silahıyla 2 el ateş etti.

Evin önünde yaşanan olay sırasında ruhsatsız tabancayla ateş eden Serkan Canbaz borcunu isteyen Cebeci'yi karnından ve kasığından vurularak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılmak istenen Cebeci yolda öldü. Saldırgan Serkan Canbaz bölgede devriye görevi yaparken silah seslerini duyarak gelen polis ekibi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşanan bu olay sonrasında Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde oturan vatandaşlara faiz karşılığı para vererek arsalarını elinden alan çeteyi jandarmaya ihbar etti. Köylülerin yüksek faizle para vererek tefecilik yapan, senet imzalatan ve ardından vatandaşların zorla arsasını elinden olan şebekeye yönelik operasyon başlatıldı. 2012 yılında jandarmanın Kandıra ilçesinde oturan 30'a yakın köylünün arsasına zorla çöken çete üyesi 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan çete üyeleri jandarmadaki sorgusunda Serkan Canbaz'ın iddiayı göre Sercan Cebeci'yi çetenin iç hesaplaşması nedeniyle öldürdüğünü söyledi.

Bu iddia üzerine soruşturmasını derinleştiren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı 2012 yılında Sakarya'da bir dizi operasyon daha yaptı. Yapılan soruşturma sonrasında jandarma hem Kandıra İlçesi'nde köylülerin arazilerine çöktüğü, hem de Sercan Cebeli cinayetiyle ilgili olarak Şan C., Serkan E., Turgut G., Nejdet E., Gökhan C., Murat D.'yi 3 gün yapılan sorgulamanın ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik yapmak, tehdit, haksız kazanç sağlamak" iddialarıyla Beşiktaş Adliyesi'ne sevk etti. Yine 2012'deki bu olayla birlikte jandarma sanıkların evinde yaptıkları aramada senetler, tapular ele geçirdiği öğrenildi.

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Sakarya'da kasapta kanlı gün
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