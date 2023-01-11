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Giriş Tarihi: 11.1.2023 01:51

Sakarya'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde içerisinde taziyeden dönen kişilerin bulunduğu otomobil, kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Ayşe Solak hayatını kaybetti.

İHA
Sakarya’da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Pamukova-İznik kara yolu Mekece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taziyeden döndükleri öğrenilen ve İznik istikametinde seyir halinde olan Z.E. (71) idaresindeki 11 SA 655 plakalı Tofaş marka otomobil aynı yönde ilerlemekte olan Y.O. (28) kontrolündeki 16 APA 05 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Z.E. ve otomobilde yolcu olarak bulunan 72 yaşındaki Ayşe Solak, adeta hurdaya dönen araç içerisinde sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan Z.E. ve Ayşe Solak itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayşe Solak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Z.E. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Sakarya'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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