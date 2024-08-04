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Giriş Tarihi: 4.8.2024 13:55

Sakarya'da korkunç kaza! 2 otomobil kafa kafaya girdi: 4 yaralı

Sakarya'daki feci kazadan korkunç görüntü geldi. 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Sakarya’da korkunç kaza! 2 otomobil kafa kafaya girdi: 4 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Hicriye Mahallesi mevki Düzce istikametinde meydana gelen kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Ş.M., A.Ş., D.Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Sakarya'da korkunç kaza! 2 otomobil kafa kafaya girdi: 4 yaralı
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