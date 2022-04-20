Sakarya’da liseli genç okulda çıkan kavgada hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Geyve ilçesi Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Mobilya bölümü öğrencisi işitme engelli Enes İşcan ile N.Ş. (17) isimli öğrenci arasında teneffüste tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında merdivenlerden düşen Enes İşcan, başının yere çarptı. Yaralanan İşcan için sağlık ekibi çağrıldı. Gelen ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enes İşcan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Enes İşcan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, N.Ş. ise polis tarafından gözaltına alındı.