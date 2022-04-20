Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da liseli genç okulda çıkan kavgada hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 20.4.2022 15:28

Sakarya'da liseli genç okulda çıkan kavgada hayatını kaybetti

DHA
Sakarya’da liseli genç okulda çıkan kavgada hayatını kaybetti

Sakarya’nın Geyve ilçesinde, okulda bir öğrenciyle kavga ederken merdivenlerden düşüp başını yere çarpan lise öğrencisi Enes İşcan (17) yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Geyve ilçesi Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Mobilya bölümü öğrencisi işitme engelli Enes İşcan ile N.Ş. (17) isimli öğrenci arasında teneffüste tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında merdivenlerden düşen Enes İşcan, başının yere çarptı. Yaralanan İşcan için sağlık ekibi çağrıldı. Gelen ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enes İşcan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Enes İşcan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, N.Ş. ise polis tarafından gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bursa'da terör saldırısı! Direğin dibine bırakılan EYP cezaevi personelinin geçişi sırasında patlatıldı!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması!
SON DAKİKA: Konutta yeni vurgun yöntemi! Dolandırıcılardan akılalmaz taktik
Son dakika | Bursa'da patlama! Terör saldırısını kim gerçekleştirdi? O örgütün izleri
'Yüzen duvar' planı devrede! Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak hareket; tam 12 savaş gemisi...
Başkan Erdoğan'dan 6'lı muhalefete gönderme: Bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler
SON DAKİKA: 6'lı masa derinden sarsıldı! O sözler sonrası kriz çıktı! 3 lider birbirine küstü...
Başkan Erdoğan'ın görüşmesi sonrası İsrail basınından flaş iddia: Yahudiler Mescid-i Aksa'ya giremeyecek
Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu
Bakan Karaismailoğlu hedefi açıkladı: Hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8’den 52’ye çıkacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya'da liseli genç okulda çıkan kavgada hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA