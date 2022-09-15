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Giriş Tarihi: 15.9.2022 01:10

Sakarya’da motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti

İHA
Sakarya’da motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Kuyumculu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Umut Baltaoğlu ve Kadir Keskin (17) yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Kadir Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken tedavi süreci devam eden Umut Baltaoğlu da yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazaya ilişkin inceleme devam ediyor.

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Sakarya’da motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
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