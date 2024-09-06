Sakarya’da otomobil arsaya uçtu: Sürücü olay yerinden kaçtı

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan Y.E.E. (23), S.Y. (20) ve B.Y. (26) isimli üç yaralı Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.