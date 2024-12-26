Sakarya’da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Safiye hayatını kaybetti! Öfkeli mahalleli karayolunu kapattı

Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi mevkiinde yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada otomobilin çarpması neticesinde metrelerce sürüklenen 10 yaşındaki Safiye Seher Bozkurt hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücü K.Ş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi Küçük Safiye'yi hayattan koparan feci kaza sonrasında mahalle sakinleri sesini duyurmak için kaza bölgesinde toplandı. D-650 kara yolunu gidiş ve geliş olmak üzere iki şeritte birden araçlarıyla trafiğe kapattı. Kapatılan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yetkililerden yaya yoluna bir çözüm bulunması taleplerini ileten mahalle sakinleri, Polis ekipleri ve belediye yetkililerince yapılan ikna çalışması neticesinde yolu yeniden açtı.

KÜÇÜK SAFİYE TOPRAĞA VERİLDİ

Yaya geçidinden geçtiği esnada otomobilin çarpması neticesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Safiye Seher Bozkurt'un cenazesi, hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi. Bozkurt'un cenazesi, Adapazarı Güneşler Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Güneşler Merkez Kabristanlığında defnedildi.