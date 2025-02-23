Sakarya’da Ramazan denetimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıtası, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların güvenli, sağlıklı ve doğru fiyat politikasıyla ürünlere ulaşabilmesi için market, manav, kasap ve fırınlarda raf-kasa farkı ile son kullanma tarihi hususunda detaylı bir denetim gerçekleştirdi.Ekipler, bu çerçevede özellikle temel gıda ürünlerinde fiyat farklılıklarını önlemek gayesiyle etiket kontrollerine ağırlık verdi. Ayrıca vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için ürünlerin son kullanma tarihleri titizlikle incelendi. Kurallara uymayan işletmelere ise gerekli uyarılar yapılarak mevzuat çerçevesinde işlem başlatıldı.