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Giriş Tarihi: 11.12.2023

Sakarya’da sağanak taşkınlara yol açtı

Sakarya’da sağanak taşkınlara yol açtı
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ve Kocaali ilçelerinde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı yerleşim alanları ve yolları su bastı, heyelan meydana geldi. Kent genelinde iki gündür etkili olan sağanak dolayısıyla Karasu'daki Darıçayırı Deresi ile Sakarya Nehri'nin taşması sonucu su baskınları oldu. Taşkınlar sonucu Darıçayırı, Manavpınarı, Tuzla, Hürriyet ve Akkum mahallelerindeki bazı evlerin bahçeleri, iş yerleri, tarım arazileri, tavuk kümesleri ve ahırları su bastı. Bölgeye sevk edilen Devlet Su İşleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Karasu Belediyesi ekipleri, taşkınların olduğu alanda çalışma yürütüyor. Kocaali ilçesinde de sağanak nedeniyle Caferiye, Melen, Kozluk ve Bezirgan mahallelerinde yol üzerindeki menfezlerin tıkanması nedeniyle taşkınlar oluştu. Yollardaki su birikintileri, ulaşımda aksamalara neden oldu. İlçedeki Kozluk Mahallesi ile Düzce'nin Akçakoca ilçesi Nazımbey köyünü birbirine bağlayan güzergahta Melen Çayı'nın taşması nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Koğukpelit Mahallesi'nde ise heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin hızlı müdahalesiyle trafiğe açıldı. Bölgede sağanak dün sabah saatlerinde etkisini yitirirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Tuzla Mahallesi Muhtarı Mehmet Ertürk, Sakarya Nehri'nin yaklaşık 3 metre yükselmesi sonucu tarım arazilerinin sular altında kaldığını, debinin daha da artması durumunda bazı evler ve vatandaşlar için tehlike oluşturabileceğini kaydetti. AA

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Sakarya’da sağanak taşkınlara yol açtı
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