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Giriş Tarihi: 17.1.2022 14:02 Son Güncelleme: 17.1.2022 14:05

Sakarya'da Sağlık Müzesi açıldı

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Sakarya’da Sağlık Müzesi açıldı

Sakarya’daki 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşı’nın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen, eski tıbbi malzemelerin sergilendiği Sağlık Müzesi açıldı.

Sağlık Hizmetleri alanında Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği Yardımcılığı bölümlerinde 400 öğrencinin eğitim gördüğü okulda; müzenin büyük emeklerle hazırlandığı belirtildi.

Geçmiş yıllarda kullanılan bebek terazisi, dünya savaşı yıllarında askerlerin kullanması için yapılan sargı bezleri, 19. yüzyıl ortalarından itibaren hekimlerin hastalara çeşitli ilaçları vermek amacıyla kullandıkları şırıngalar, seyyar röntgen cihazları, alın lambası, alet kaynatma kutusu, radyolojik röntgen filmlerinin görüntülenmesi sağlayan ışıklı çerçeve, eskiden sağlıkçıların kullandığı pelerinler ile gelişen teknoloji sonrasında kullanım ömrünü tüketen çok sayıda sağlık malzemesi bulunuyor.

SAĞLIK ALANINDAKİ TARİHSEL GELİŞİM

Müze, öğrencilerde geçmişten günümüze sağlık alanındaki gelişmelerle ilgili karşılaştırma olanağını sağlamak, merak uyandırmak, araştırma duygularını geliştirmek, müze kültür bilincinin kazandırılması amacıyla okul müdürü Selami Aksaç, sağlık hizmetleri alanı öğretmenleri Reyhan Cevahir ve Ayfer Titrek ile tüm öğretmenler ve görevli öğrencilerin girişimleriyle oluşturuldu.

Sağlık müzesini gezen İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı müzenin öğrencilerin eğitimlerine büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, sağlık alanındaki tarihsel gelişimi yansıtan müzeyi il genelindeki okulların ziyaret etmesi konusunda çalışmalar yapılacağını belirtti.

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Sakarya'da Sağlık Müzesi açıldı
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